Bp amoco : Le télétravail appelé à prendre de l'ampleur

(CercleFinance.com) - bp a annoncé lundi qu'il allait mettre en place un modèle organisationnel 'hybride' qui permettra à ses employés de bureau de travailler depuis leur domicile deux jours par semaine.



Le groupe énergétique britannique explique que cette décision s'inscrit dans le cadre de son projet de modernisation 'reinvent' visant à établir une structure de travail davantage intégrée, allégée et horizontale.



'Au cours de l'année écoulée, nous avons appris à quel point le télétravail pouvait s'avérer efficace, mais nous avons aussi compris l'importance de la collaboration et de l'innovation, et la façon dont elles fonctionnent le mieux est en face-à-face', explique bp.



'Le nouveau modèle (...) reconnaît la valeur et l'importance des deux facteurs', ajoute le groupe.



bp précise que les mesures ont été présentées lors de réunions organisées avec le personnel au mois de février.



L'initiative 'trois jours au bureau/trois jours à domicile' doit concerner quelque 25.000 salariés, dont 6000 pour le Royaume-Uni.



Pour information, le personnel de bureau de bp est passé au télétravail depuis le 13 mars 2020.



