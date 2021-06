Bp amoco : Le projet Manuel opérationnel sur la plateforme Na Kika

(CercleFinance.com) - bp a annoncé aujourd'hui le démarrage du projet Manuel dans le golfe du Mexique, aux États-Unis. Il s'agit du 4e des cinq grands projets devant être livrés par bp en 2021.



Grâce à l'installation d'un nouveau dispositif de production sous-marine relié à deux puits de la plateforme offshore Na Kika, la production de la plateforme devrait augmenter d'environ 20 100 barils équivalent pétrole par jour, indique bp.



'Manuel est exactement le type de projet de grande valeur qui est essentiel à la croissance de notre entreprise ici dans le golfe du Mexique. L'activité hydrocarbures ciblée et résiliente de bp est un pilier clé de notre stratégie', a réagi Starlee Sykes, vice-président senior de bp Golfe du Mexique et Canada.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel