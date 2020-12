Bp amoco : Le plus gros champ de gaz d'Asie entre en production

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bp et Reliance Industries Limited (RIL) annoncent aujourd'hui le démarrage de la production du R Cluster, un champ de gaz en eau ultra-profonde a proximité de la plateforme KG D6, au large de la côte est de l'Inde.



RIL et bp développent trois projets de gaz en eau profonde près du bloc KG D6 - R Cluster, Satellites Cluster et MJ - qui, ensemble, devraient répondre à environ 15% de la demande de gaz de l'Inde d'ici 2023.



RIL est l'opérateur de KG D6 avec une participation de 66,67% et bp détient une participation de 33,33%.



R Cluster est le premier des trois projets à être mis en oeuvre. Situé à une profondeur d'eau supérieure à 2000 mètres, c'est le champ de gaz offshore le plus profond d'Asie.



Le champ devrait atteindre une production de gaz de plateau d'environ 12,9 millions de mètres cubes standard par jour en 2021, annonce bp.



