Bp amoco : Le consensus battu au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - bp a annoncé mardi avoir renoué avec les profits au deuxième trimestre, à la faveur de la remontée des cours du pétrole et de la progression de ses marges bénéficiaires.



La compagnie britannique indique avoir enregistré un bénéfice net trimestriel de 2,8 milliards de dollars, alors que les analystes l'attendaient à 2,2 milliards.



Ce résultat, qui se compare à une perte de 6,7 milliards de dollars un an plus tôt, est également supérieur à celui qui avait été dégagé sur les trois premiers mois de l'année (2,6 milliards de dollars).



La 'major' énergétique a annoncé qu'elle allait augmenter son dividende trimestriel pour le porter à 5,46 cents par action, contre 5,25 cents jusqu'ici, soit une hausse de l'ordre de 4%.



Au vu du 'cash' excédentaire généré sur les six premiers mois de l'année, bp a prévu par ailleurs de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 1,4 milliard de dollars d'ici à cet automne.



Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement mardi matin à la Bourse de Londres, où le titre progressait de plus de 3% dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BP Amoco en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok