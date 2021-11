Bp amoco : La valeur la moins attractive du secteur selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo indique ce matin que l'AIE a maintenu inchangée son estimation de la demande anticipant un rebond de 5.5 Mb/j en 2021 et de 3.4 Mb/j en 2022 à 99.7 Mb/j, soit plus que son niveau d'avant crise.



L'analyste souligne que l'agence note d'un côté une reprise solide de la demande d'essence et de jet fuel avec la reprise du transport international où la demande devrait atteindre 6.4 Mb/j en 2022 soit 20% de moins que son niveau pré-COVID.



' Le déficit qui risque de perdurer jusqu'à la fin de l'année est de nature à soutenir les cours du brut cette année. Le marché devrait à nouveau basculer en surplus dès l'année prochaine ' indique Oddo.



' La politique de l'OPEP devrait accompagner la reprise et préserver des parts de marché face à la hausse de la production de shale qui se profile, ce qui nous conforte dans notre scénario à 65 $/b '.



Oddo indique que BP est la valeur la moins attractive dans le secteur avec un objectif de cours de 350p.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.