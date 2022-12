Bp amoco : Investit près de 13 ME dans 5B Holding en Australie

(CercleFinance.com) - bp annonce que sa branche bp ventures a réalisé un investissement de 20 millions de dollars australiens (soit près de 13 millions d'euros) dans 5B Holdings Pty Ltd, une société australienne dotée d'une technologie permettant 'un déploiement rapide de l'énergie solaire à grande échelle'.



L'investissement clôt le cycle de financement de série B de 55 millions de dollars australiens de 5B, co-dirigé par les investisseurs existants The AES Corporation et Artesian.



La technologie solaire de pointe de 5B, le 5B Maverick®, se compose de jusqu'à 90 panneaux solaires montés sur des cadres spécialement conçus qui peuvent être dépliés et installés rapidement.



À ce jour, 5B a déployé sa technologie sur plus de 100 sites dans le monde avec une capacité de production totale de plus de 60 MW, fait savoir bp.



