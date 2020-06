Bp amoco : Investit dans la détection des fuites de méthane

(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière BP a annoncé mardi un investissement de 5 millions de dollars au sein de Satelytics, une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels d'imagerie spectrale pour la détection des changements environnementaux.



Sur la base de données collectées à partir de satellites, d'avions et de drones, les algorithmes de Satelytics permettent d'identifier certains risques susceptibles d'apparaître au sein de sites de production industriels, par exemple des fuites de méthane.



Pour rappel, BP s'est donné comme objectif d'installer des outils de mesure de ses émissions de méthane sur toutes ses sites de transformation de pétrole et de gaz à horizon 2023 et de réduire de 50% le recours au méthane au sein de ses activités.



