Bp amoco : Investit 7 M$ dans IoTecha, société de recharge de VE

(CercleFinance.com) - bp ventures annonce un investissement de 7 millions de dollars dans la société de recharge de véhicules électriques (VE) IoTecha.



' IoTecha est à l'avant-garde de la tendance à l'électrification, et sa technologie unique combine la recharge des véhicules électriques avec une connectivité intelligente pour réaliser des économies de coûts et d'énergie', assure Richard Bartlett, senior vice-président Mobilité et solutions futures chez bp ventures.



La plate-firme intelligente d'alimentation d'IoTecha permet aux véhicules de communiquer avec des stations de recharges pour signaler quand ils ont besoin d'être chargés.



Cette technologie permet également aux propriétaires de véhicules électriques de revendre l'électricité inutilisée au réseau via un processus connu sous le nom de charge de véhicule à réseau (V2G) ou de charge bidirectionnelle.











