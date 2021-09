Bp amoco : Investissement de 13 M$ dans BluSmart, en Inde

(CercleFinance.com) - bp annonce que sa division bp ventures, chargée d'aider l'entreprise à se réinventer en tant qu'entreprise énergétique intégrée, a réalisé son premier investissement direct en Inde, investissant 13 M$ dans la société intégrée de transport et de recharge de véhicules électriques BluSmart.



D'autres investisseurs tels que Mayfield India Fund, 9Unicorns et Survam Partners ont aussi participé à un tour de table de 25 M$.



BlueSmart utilisera ces capitaux pour déployer sa flotte de véhicules électriques et de bornes de recharge hors de Delhi et viser cinq autres villes dans les deux prochaines années.



bp estime que cet investissement l'aidera à s'imposer sur le marché indien de la mobilité et lui permettra de fournir des solutions énergétiques et de mobilité intégrées.





