Bp amoco : Investissement dans le bio-méthanol avec WasteFuel

(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière bp a annoncé jeudi un investissement de 10 millions de dollars dans WasteFuel, une start-up californienne qui transforme les déchets domestiques et agricoles en biocarburant.



Cette enveloppe doit permettre à WasteFuel d'avancer dans son projet de développement d'une première unité de transformation de déchets en bio-méthanol, dont la construction est prévue aux Emirats arabes unis, explique le groupe dans un communiqué.



bp précise avoir également signé un protocole d'accord avec WasteFuel en vue d'accroître les rendements de production et d'améliorer le modèle économique de la filière.



Le géant de l'énergie souligne que la production de déchets solides atteint actuellement deux milliards de tonnes métriques, un niveau qui devrait passer à 3,4 milliards d'ici à 2050.



