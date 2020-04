Bp amoco : En recul après ses résultats de 1er trimestre

(CercleFinance.com) - L'action BP recule de 1,5% à Londres, après la présentation par le géant énergétique, au titre du premier trimestre 2020, d'un profit à coût d'approvisionnement sous-jacent divisé par trois en comparaison annuelle, à 0,8 milliard de dollars.



Le groupe britannique explique cette dégradation par 'des prix plus bas, une destruction de demande dans l'aval en particulier en mars, un résultat estimé plus faible de Rosneft et une contribution plus basse du courtage de pétrole'.



'Si la liquidité demeure substantielle, la pression sur le bilan est susceptible de continuer de s'accroitre au deuxième trimestre, ce qui se traduira par des pressions supplémentaires sur les paiements de dividendes', prévient-on chez Berenberg.



