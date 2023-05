Bp amoco : En forte baisse, déception sur les rachats d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BP lâche 5% à Londres, après la publication d'un bénéfice net ajusté pourtant de 4,96 milliards de dollars pour le premier trimestre 2023, contre un consensus de l'ordre de 4,3 milliards selon RBC, ce dernier pointant toutefois un ralentissement des rachats d'actions.



RBC souligne qu'un flux de trésorerie excédentaire de seulement 2,3 milliards de dollars a amené le géant pétro-gazier britannique à abaisser son rythme de rachats d'actions à 1,75 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, sous son estimation de 2,5 milliards.



'BP reste déterminé à utiliser 60% de son flux de trésorerie excédentaire de 2023 pour les rachats d'actions, sous réserve du maintien d'une solide notation de crédit de première qualité', indique la direction dans son communiqué.



Concernant le premier trimestre, RBC précise que des tradings 'exceptionnel' dans le gaz et 'très fort' dans le pétrole ont permis de battre les attentes dans leurs divisions respectives, alors que la production et les opérations pétrolières ont légèrement manqué le consensus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.