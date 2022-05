Bp amoco : Deux partenaires émiratis pour des projets d'hydrogène

(CercleFinance.com) - bp fait part du renforcement de son partenariat stratégique avec les groupes émiratis ADNOC et Masdar, qui rejoindront respectivement son projet d'hydrogène bleu H2Teesside et son projet d'hydrogène vert HyGreen Teesside, dans le nord-est de l'Angleterre.



ADNOC prendra ainsi une participation de 25% dans la phase de conception du projet H2Teesside, son premier investissement au Royaume-Uni. H2Teesside consiste en un développement de deux unités de production d'hydrogène de 500 MW d'ici 2030.



De son côté, Masdar a signé un protocole d'accord pour acquérir une participation dans le projet HyGreen Teesside qui devrait produire 60 MWe (mégawatt d'apport électrique) d'hydrogène au démarrage en 2025, pour atteindre 500 MWe d'ici 2030.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com.

