Bp amoco : Deux consortiums présélectionnés pour le projet Teesside

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bp a annoncé mercredi avoir présélectionné avec ses partenaires deux consortiums dans le cadre du développement de ses gigantesques projets d'électricité décarbonée au Royaume-Uni.



Le groupe énergétique indique avoir retenu un premier consortium mené par Technip Energies et General Electric, ainsi qu'un deuxième groupement d'entreprises composé notamment d'Aker Solutions et Siemens Energy, pour ce qui concerne la fourniture de la technologie de captage du carbone.



Les deux consortiums soumettront chacun leur projet en matière d'ingénierie, de fourniture d'équipements et de construction (EPC), mais un seul candidat sera choisi à l'issue de la décision finale d'investissement prévue en 2023, précise bp.



L'appel d'offres porte en particulier sur l'infrastructure 'Net Zero Teesside' qui prévoit de capter plusieurs millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) à Teesside, une ville industrielle située dans le nord-est de l'Angleterre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.