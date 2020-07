Bp amoco : Découverte de gaz près de la côte égyptienne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BP, Total et Eni ont réalisé une découverte de gaz sur le prospect Bashrush du permis North El Hammad, situé à 11 kilomètres de la côte égyptienne.



Total détient une participation de 25 % dans le permis de North El Hammad, aux côtés de l'opérateur ENI (37,5 %) et de BP (37,5 %).



' Le puits a rencontré environ 100 mètres de gaz dans des grès de bonne qualité de la formation Abu Madi. Un test de production a été réalisé avec des débits allant jusqu'à 32 millions de pieds cube de gaz par jour (Mpc/j), limités par les conditions du test ' indique le groupe.



Selon les estimations actuelles, la production par puits pourrait atteindre jusqu'à 100 Mpc/j, et jusqu'à 800 barils de condensats par jour.



