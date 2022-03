Bp amoco : Création d'une joint-venture avec Eni en Angola

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi soir avoir signé un accord avec bp afin de former Azule Energy, une joint-venture à 50/50, en Angola, en combinant les activités angolaises des deux sociétés.



Azule Energy sera une nouvelle société énergétique internationale, gérée de manière indépendante, avec plus de 200 000 barils équivalents par jour (bep/j) de production nette de pétrole et de gaz avec 2 milliards de barils équivalents de ressources nettes, assure Eni.



Cette coentreprise pourrait être le plus grand producteur d'Angola avec des participations dans 16 licences. Azule Energy reprendra également la participation d'Eni dans Solenova, une société solaire détenue conjointement avec Sonangol.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.