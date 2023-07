Bp amoco : Contrat de fourniture à long terme de GNL avec OMV

(CercleFinance.com) - bp et OMV annoncent la signature d'un contrat de vente et d'achat à long terme (SPA), couvrant la fourniture de jusqu'à un million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an pendant 10 ans à compter de 2026.



Le géant pétro-gazier britannique fournira ainsi au groupe autrichien du GNL, qui sera reçu et regazéifié via le terminal GNL Gate à Rotterdam, aux Pays-Bas, où OMV détient une capacité de regazéification, ou d'autres terminaux en Europe.



