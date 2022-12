Bp amoco : Consortium pour un appel d'offres éolien en Norvège

(CercleFinance.com) - bp a annoncé mardi qu'il avait constitué un consortium avec les entreprises norvégiennes Aker Horizons et Statkraft en vue de répondre à un appel d'offres portant sur un projet éolien en mer de Norvège.



Les trois partenaires expliquent s'être réunis au sein d'un consortium sous le nom de 'SN2' afin de répondre à l'appel d'offres lié au projet 'Sorlige Nordsjo II', appelé à se situer à 140 kilomètres des côtes norvégiennes.



Les sociétés soulignent vouloir faire appel à des fournisseurs locaux, développer les compétences du pays en matière de projets éoliens offshore et contribuer aux objectifs environnementaux du pays dans le cadre de leur projet.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

