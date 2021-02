Bp amoco : Cession d'intérêts dans un bloc en Oman

(CercleFinance.com) - bp annonce un accord pour la cession d'une participation de 20% dans le bloc 61 du Sultanat d'Oman au thaïlandais PTT Exploration and ‎Production Public Company Limited (PTTEP), pour un montant total de près de 2,6 milliards de dollars.



Après la finalisation de cette cession - attendue au cours de 2021 après l'approbation des autorités locales et des partenaires - la compagnie pétro-gazière britannique demeurera l'opérateur du bloc, avec un intérêt de 40%.



'Cet accord nous permet de rester au coeur de ce développement de classe mondiale tout en faisant d'importants progrès dans notre programme mondial de désinvestissement', commente le directeur général Bernard Looney.



