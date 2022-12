Bp amoco : Bilan d'activité après le retrait de Russie

(CercleFinance.com) - bp dresse un bilan de ses activités et de ses intérêts en Russie, près de 10 mois après avoir indiqué mettre fin à ses activités en Russie et vouloir renoncer à ses 19,75 % dans Rosneft, société d'État russe spécialisée dans l'extraction, la transformation et la distribution de pétrole.



bp assure que ses administrateurs nommés au conseil d'administration de Rosneft ont démissionné et que le personnel international de bp présent en Russie s'est retiré.



bp indique que ce retrait a entraîné une charge après impôts de 24,4 milliards de dollars au premier trimestre 2022 - le plus grand impact de ce type sur une entreprise dans le monde, assure la société.



bp indique ne plus détenir aucune part dans les réserves de pétrole et de gaz, dans la production ou encore dans les bénéfices de Rosneft. Par conséquent, les réserves de pétrole et de gaz déclarées de bp sont réduites de plus de 50%, la production de pétrole et de gaz déclarée recule d'environ un tiers et les bénéfices déclarés baissent de près de 2milliards de dollars par an.



Au regard des circonstances, bp explique ne pas s'attendre à recevoir de dividendes de la parts de Rosneft et indique 'poursuivre activement la cession de sa participation' dans Rosneft, un processus 'complexe' et 'de longue haleine' en raison des sanctions internationales et de la réglementation russe.



