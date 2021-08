Bp amoco : Berenberg rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme son conseil 'conserver' sur bp avec un objectif de cours rehaussé de 285 à 310 pence, après l'annonce par le groupe énergétique de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, accompagnés d'une hausse de dividende et de rachats d'actions.



'La hausse des prix des matières premières et les désinvestissements permettent à l'entreprise (comme à ses pairs) de réparer un bilan meurtri et d'augmenter les retours aux actionnaires', souligne le broker.



Berenberg met à jour ses estimations, son BPA augmentant ainsi de 47% pour 2021 en prenant en compte des prix de marché des matières premières sensiblement plus élevés, et de 4% pour 2022, avec un taux d'imposition présumé plus bas.



