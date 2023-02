Bp amoco : Berenberg dégrade à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé jeudi avoir dégradé son conseil sur le titre bp, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 560 à 590 pence.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier plaide pour une approche 'plus équilibrée' sur la valeur après son envolée du début du mois de février.



L'analyste rappelle que les investisseurs ont extrêmement bien régi au dernier point stratégique du groupe énergétique, qui a récemment manifesté son intention d'accélérer à la fois ses investissements dans l'amont et les technologie faiblement carbonées.



Au-delà de la réaction favorable à ces déclarations, Berenberg pense que le titre fait également l'objet de spéculations quant à un éventuel rachat par un grand groupe pétrolier américain.



S'il se félicite de ces développements, qui bénéficient selon lui aux actionnaires, le professionnel note que la stratégie de bp s'inscrit désormais en ligne avec celles de ses principaux rivaux, alors que sa valorisation boursière affiche, elle, une prime par rapport à ses pairs.



Le cours de Bourse ayant bondi de plus de 10% depuis le début du mois de février, l'intermédiaire préfère en conséquence dégrader sa recommandation sur le titre.



