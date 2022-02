Bp amoco : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg réitère sa recommandation 'achat' sur bp, mais abaisse son objectif de cours 475 à 450 pence, suite à la décision du groupe énergétique britannique de se retirer du capital de la compagnie pétrolière russe Rosneft.



Selon lui, la décision de bp pourrait se traduire par des charges hors trésorerie potentielles pouvant atteindre 25 milliards de dollars. Il suppose prudemment que le groupe ne réalise pas de valeur significative de la cession de la participation de 19,75% au capital de Rosneft.



Le broker ajuste donc ses estimations pour bp, abaissant ainsi celles de BPA de 13% pour les exercices 2022 et 2023 avec la sortie de Rosneft des bénéfices, et réduit dans une moindre mesure ses attentes de cash-flow, de l'ordre de 4%.



