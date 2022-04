Bp amoco : Avec Volkswagen pour développer l'électrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Volkswagen et BP ont lancé aujourd'hui leur partenariat stratégique qui stimulera l'adoption des véhicules électriques en Europe en dévoilant leur première unité de charge à Düsseldorf, en Allemagne. Le partenariat réunit deux des principaux acteurs mondiaux de l'e-mobilité qui visent à transformer l'accès à la recharge des véhicules électriques sur les principaux marchés européens en mettant rapidement en place un réseau de recharge rapide dans toute l'Europe d'ici 2024 et en offrant un service de recharge transparent.



Les sites Flexpole peuvent être directement connectées à un réseau basse tension, ce qui supprime la nécessité d'une sous-station dédiée et de travaux de construction coûteux.



La première phase du déploiement prévoit jusqu'à 4 000 points de charge supplémentaires sur les sites de vente au détail Aral de BP en Allemagne et aux États-Unis et les sites de vente au détail de bp au Royaume-Uni au cours des 24 prochains mois.



D'ici à la fin de l'année 2024, jusqu'à 8 000 points de charge pourraient être disponibles en Allemagne, au Royaume-Uni et en Europe.



'Lorsque vous réunissez l'un des l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde et l'une des plus grandes entreprises d'énergie du monde, l'opportunité est énorme. Il s'agit d'une étape importante dans notre démarche visant à accélérer l'électrification des transports en Europe', déclare Bernard Looney, directeur général de BP.



' Investir dans tous les domaines des logiciels aux batteries et à la recharge fait partie de notre stratégie visant à rendre la mobilité individuelle plus sûre, plus pratique et totalement neutre sur le plan climatique', commente Herbert Diess, président-directeur général de Volkswagen.



