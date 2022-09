Bp amoco : AMPLY Power devient BP Pulse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BP a acquis AMPLY Power, fournisseur de services de recharge de véhicules électriques et de gestion de l'énergie, en décembre 2021. AMPLY Power a connu une croissance continue en aidant les flottes à accélérer la transition vers les VE. Aujourd'hui la marque devient BP Pulse et vise l'expansion dans le secteur de l'électrification des flottes sur le continent américain et au-delà.



La décision de déployer la marque BP Pulse fait suite au lancement réussi de la marque au Royaume-Uni en 2020. Dans le monde entier, BP Pulse exploite environ 16 000 points de charge avec l'ambition d'en installer 100 000 d'ici 2030.



Vic Shao, fondateur et PDG d'AMPLY, deviendra président de la division flotte de bp pulse pour les Amériques.



' L'introduction de la marque bp pulse apportera des investissements continus à travers l'Amérique pour aider bp et la nation à progresser vers l'électrification ', a déclaré Dave Lawler, président de BP America.



' BP Pulse est l'un des domaines de croissance prioritaires de BP qui permettra et symbolisera la transition de BP vers une société d'énergie intégrée alors que nous poursuivons notre voyage vers le zéro net d'ici 2050 ', poursuit Richard Bartlett, vice-président senior de BP Pulse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.