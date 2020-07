Bp amoco : Acquisition des 50% restants du parc éolien de l'Indiana

(CercleFinance.com) - L'activité éolienne de BP a réalisé l'acquisition des 50% restants d'un parc éolien situé dans le centre de l'Indiana auprès de son partenaire Dominion Energy, a annoncé jeudi la société.



Le groupe énergétique britannique a déclaré que l'actif 'Fowler Ridge 1' exploité par BP comprend 162 éoliennes, d'une capacité de production de 300 MW.



BP a déclaré que cette décision fait avancer son plan récemment annoncé d'augmenter la part des investissements dans les systèmes énergétiques à faible et à zéro émission de carbone.



Aux États-Unis, la société exploite neuf actifs éoliens terrestres dans six États et détient une participation dans un dixième, à Hawaï. Ensemble, ils produisent suffisamment d'électricité pour alimenter 450 000 foyers par an, a indiqué BP.



