Bp amoco : Acquisition d'AMPLY Power aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - bp annonce avoir franchi aujourd'hui une 'étape majeure' dans la cadre de sa stratégie d'électrification aux États-Unis avec l'acquisition d'AMPLY Power, un fournisseur de recharge de véhicules électriques (VE) et de gestion de l'énergie pour les flottes qui exploitent des camions, des autobus urbains et scolaires, des fourgonnettes et des véhicules légers.



Cet investissement est aligné sur le plan de bp visant à développer les solutions de mobilité de nouvelle génération.



D'ici 2030, bp ambitionne de presque doubler les bénéfices de ses activités mondiales de commodité et de mobilité, tout en dégageant des rendements de l'ordre de 15 à 20 %.



La société prévoit aussi de faire passer son réseau mondial de points de recharge pour VE d'environ 11 000 aujourd'hui à plus de 70 000 à horizon 2030.



