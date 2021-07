Bp amoco : Accord de collaboration avec le cabinet Quaybridge

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi la signature d'un accord de collaboration avec Quaybridge, un cabinet de conseil britannique spécialisé dans les énergies renouvelables, et tout particulièrement l'éolien offshore.



Le géant pétrolier indique que ce partenariat va lui permettre de faire progresser ses activités dans le domaine, d'atteindre son objectif de neutralité carbone et d'affiner son savoir-faire dans l'éolien offshore.



bp explique vouloir collaborer de manière plus étroite avec Quaybridge après que le consortium qu'ils forment avec l'allemand EnBW a été été retenu comme le projet mieux-disant ('preferred bidder') dans le cadre des appels d'offres portant sur les parcs éoliens offshore Mona et Morgan, en mer d'Irlande.



Leur collaboration ne concernera toutefois pas le gigantesque projet éolien écossais 'ScotWind', sur lequel les deux partenaires planchent actuellement, mais de manière séparée.



