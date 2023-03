Bp amoco : Accord avec APCOA dans les infrastructures de recharge

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bp a annoncé mercredi la signature d'un accord cadre avec APCOA en vue d'installer une centaine de plateformes de recharge pour véhicules électriques au sein des parkings européens du groupe allemand.



Aux termes de l'accord, bp pulse - la filiale d'électrification du géant énergétique - a prévu de déployer ses bornes de recharge ultra-rapides dans les 'hub hurbains' d'APCOA au cours des trois prochaines années.



Le projet, qui porte sur les marchés allemand, autrichien, belge, luxembourgeois, néerlandais et britannique, s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'APCOA visant à transformer ses parkings en 'hubs' proposant des services de mobilité électrique pour voitures, vélo et trottinettes, mais aussi dans la logistique et le commerce en ligne.



bp et APCOA comptent intégrer leurs applications respectives afin de permettre aux usagers de réserver, d'avoir accès et de payer ces services depuis leur smartphone, avec une ouverture et une fermeture automatiques des portes à leur passage.



