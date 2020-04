Bp amoco : Accès à son supercalculateur pour la recherche Covid-19

(CercleFinance.com) - BP donne accès à son supercalculateur pour aider les chercheurs à accélérer les recherches sur la pandémie de Covid-19, a déclaré le groupe.



La société donne accès à sa capacité de supercalculateur à un consortium public-privé formé par la Maison Blanche, mettant en commun des ressources d'Amazon, de Google, de Microsoft, de HP et d'autres pour fournir aux chercheurs de Covid-19 un accès au calcul haute performance.



Dans le cadre de ce projet, BP donnera accès à son centre de calcul haute performance à Houston, l'un des plus grands supercalculateurs au monde qui peut traiter plus de 16 millions de milliards de calculs par seconde, ce qui prendrait à un ordinateur portable neuf ans.



