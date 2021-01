Bp amoco : 1ere livraison en Chine de gaz naturel liquide importé

(CercleFinance.com) - bp annonce avoir commencé à approvisionner directement ses clients chinois en gaz à partir de gaz naturel liquéfié (GNL) importé dans le pays.



C'est la première fois que bp crée une chaîne de valeur gazière entièrement intégrée en Chine, reliant directement les ressources en amont et le transport et le commerce avec les clients gaziers en aval, assure l'entreprise.



La première cargaison de gaz - livrée dans le cadre du nouvel accord d'utilisation du terminal d'importation de Guangdong Dapeng LNG Company Limited (GDLNG) à Shenzhen, dans la province du Guangdong - est arrivée le 24 janvier.



Dans le cadre de cet accord, bp dispose d'une capacité de regazéification à péage de 600 000 tonnes par an chez GDLNG - société détenue à 30% par bp.



