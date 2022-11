Bp amoco : 1ère cargaison de GNL depuis le Mozambique

(CercleFinance.com) - bp annonce avoir chargé avec succès la première cargaison de GNL depuis le Coral Sul FLNG, un navire de production, de stockage et de déchargement, au large du Mozambique, qui constitue par ailleurs la première installation de GNL flottante jamais déployée dans les eaux profondes du continent africain.



Dans le cadre de son contrat à long terme, bp achètera 100 % de la production de GNL de Coral Sul FLNG, qui a la capacité de produire jusqu'à 3,4 millions de tonnes de GNL par an.



Alors que bp vise un portefeuille de GNL de 30 millions de tonnes d'ici 2030, la nouvelle source d'approvisionnement du Mozambique élargit le portefeuille de GNL flexible et de haute qualité de bp et améliore encore la capacité de l'entreprise à livrer du GNL sur les marchés mondiaux.





