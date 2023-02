Bouygues : Prêt à redresser la rentabilité d'Equans, Bouygues offre de la visibilité au marché

(BFM Bourse) - Le conglomérat diversifié a livré des résultats supérieurs aux attentes et a détaillé la trajectoire devant permettre de remettre d'équerre la rentabilité de l'ex-filiale d'Engie, rachetée fin de l'année dernière.

Bouygues passe cette fois sans encombre l'épreuve des résultats financiers. Le conglomérat présent dans les médias, la construction et les télécoms a livré une publication convaincante pour ses comptes annuels, alors que les résultats du troisième trimestre avaient eux, déçus en raison d'un accroc chez Colas.

Bouygues a vu son chiffre d'affaires progresser de 4% en données comparables l'an passé à 44,32 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est inscrit à 1,96 milliard d'euros, contre 1,69 milliard d'euros en 2021 et 1,86 milliard attendu par les bureaux d'études, selon un analyste parisien. "Les résultats sont supérieurs aux attentes que ce soit dans les télécoms ou dans la construction, où les marges ont progressé, malgré l'inflation", souligne cet intermédiaire financier.

La marge opérationnelle d'activité de la construction est en effet passée de 2,7% en 2021 à 3,1% en 2022.

Une baisse du bénéfice en trompe-l’œil

Dans les télécoms, Bouygues Telecom est parvenu à dégager un résultat opérationnel courant des activités en hausse de plus de 15% sur un an à 694 millions d'euros. Le chiffre d'affaires facturé au client a progressé de 6% à 5,6 milliards d'euros.

Le bénéfice net de Bouygues dans son ensemble a néanmoins reculé de 152 millions d'euros sur un an à 973 millions d'euros en raison à la fois d'une base de comparaison tronquée – le bénéfice de 2021 intégrait des cessions d'actions Alstom et de 219 millions d'euros et la vente de data center de Bouygues Telecom – et de coûts exceptionnels, liés aux opérations de fusions-acquisitions , c'est-à-dire le projet de fusion entre sa filiale TF1 et M6, abandonné à l'automne, et l'acquisition d'Equans.

Le rachat de cette société, un ex-filiale d'Engie spécialisée dans les services multi-techniques (ventilation, chauffage, protection incendie), a été finalisé en octobre pour un montant de 6,1 milliards d'euros.

Une marge de 5% pour Equans en 2027

Cette acquisition transformante, si elle ajoute une nouvelle corde à l'arc de Bouygues, a laissé certains analystes sceptiques en raison du prix payé et de l'important travail que doit accomplir le groupe pour remettre d'équerre la rentabilité de cette société.

Bouygues tient d'ailleurs une journée investisseurs dédiée à cette nouvelle filiale ce jeudi et a, à ce titre, donné sa feuille de route et ses ambitions pour Equans. Recentrant la société sur la création de valeur, Bouygues anticipe une "légère croissance" de sa filiale sur 2023 et 2024.

Au niveau de la marge, Bouygues compte élever la rentabilité opérationnelle courante des activités d'Equans à 5% en 2027 contre 2,3% en 2022. Ce qui se fera par paliers progressifs: la marge est attendue entre 2,5% et 3% en 2023, proche de 4% en 2025 et à 5% en 2027. "Le marché apprécie certainement d'avoir de la visibilité sur les marges d'Equans", estime l'analyste parisien précédemment cité.

Concernant ses perspectives globales pour 2023, Bouygues a indiqué tabler sur un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation de son résultat opérationnel d'activité en progression.

A la Bourse de Paris, l'action Bouygues prend 3% vers 10h20, dans un marché globalement en hausse, le CAC 40 gagnant 0,3% dans le même temps.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse