Bouygues : L'intégration d'Equans et ses services techniques prend du temps, Bouygues accuse le coup en Bourse

(BFM Bourse) - Le conglomérat a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes au premier trimestre. Les marges d'Equans semblent gripper les investisseurs.

Bouygues est plus diversifié que jamais. Historiquement présent sur le BTP, les télécoms, et les médias, le groupe a ajouté une nouvelle corde à son arc en octobre, en rachetant à Engie pour un peu plus de 6 milliards d'euros Equans, société spécialisée dans les services multi-techniques (ventilation, chauffage, protection incendie).

Cette acquisition transformante avait toutefois laissé sceptique certains analystes en raison de son prix et de l'important travail à accomplir pour Bouygues pour redresser sa rentabilité.

Les résultats du premier trimestre publiés ce mardi par le conglomérat ne semblent pas rassurer le marché sur ce point. L'action Bouygues recule de 2,8% vers 11h30, accusant la plus forte baisse du CAC 40.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Effet de saisonnalité

"C'est surprenant car les résultats dans leur ensemble sont bons voire meilleurs que prévu. Peut-être que le marché est un peu déçu par les marges d'Equans, qui sont inférieures à l'objectif annuel, mais cela s'explique par des effets de saisonnalité", note un analyste financier. Sur les trois premiers mois de l'année, le résultat opérationnel courant des activités d'Equans s'est établi à 98 millions d'euros, soit une marge correspondante à 2,2% et donc effectivement moins que la cible visée pour l'exercice en cours, c'est-à-dire un taux compris en 2,5% et 3%.

La société considère néanmoins que la rentabilité du premier trimestre est "cohérente" avec la saisonnalité des activités d'Equans. Le directeur financier, Pascal Grangé, a par ailleurs assuré aux analystes qu'Equans engrangeait des commandes plus rentables, et que donc la marge de son carnet de commandes était sur la bonne tendance.

Pour rappel, l'exercice 2023 ne constitue qu'un premier pas dans le chemin du rétablissement de la rentabilité d'Equans visé par Bouygues. Après 2023, le conglomérat compte élever la rentabilité d'Equans à près de 4% en 2025 puis près de 5% en 2027.

Les télécoms gagnent des clients

Au-delà d'Equans, les résultats de Bouygues se sont avérés conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 46% sur un an en raison de l'intégration d'Equans, et de 4% en variation comparable pour atteindre 12 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant des activités est repassé dans le vert à 9 millions d'euros, contre une perte de 66 millions d'euros un an auparavant.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de seulement 11,74 milliards d'euros et une perte opérationnelle courante des activités de 2 millions d'euros.

La société reste en perte nette à hauteur de 134 millions d'euros contre 131 millions d'euros sur le premier trimestre 2022, en raison notamment d'un coût de l'endettement plus élevé en lien avec le rachat d'Equans.

Les activités de construction affichent une bonne dynamique, et ce malgré la chute des revenus de 15% de Bouygues Immobilier, pénalisé par l'attentisme de la clientèle que ce soit dans le tertiaire ou le résidentiel. Le chiffre d'affaires des activités de construction a ainsi progressé de 5%, tandis que la perte opérationnelle courante d'activité s'inscrit à 243 millions d'euros contre 233 millions d'euros un an plus tôt. Colas affiche une perte de 300 millions d'euros, la filiale de travaux publics du groupe étant toujours en nette perte sur le début d'année en raison d'effets de saisonnalité.

Bouygues Télécoms enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 8% sur un an à 1,94 milliard d'euros. L'opérateur a notamment recruté 27.000 clients sur son parc forfait mobile. "Une bonne performance si l'on compare aux chiffres du marché qui sont faibles", souligne l'analyste financier précédemment cité. Le résultat opérationnel courant d'activités est passé de 94 millions d'euros au premier trimestre 2022 à 126 millions d'euros un an plus tard.

Après ce premier trimestre, Bouygues a confirmé ses objectifs pour 2023 à savoir au niveau du groupe un chiffre d'affaires attendu proche de celui de l'an passé (54,4 milliards d'euros) et une augmentation du résultat opérationnel courant d'activité par rapport à celui de 2022 (qui était de 2,16 milliards l'an passé en intégrant Equans sur douze mois).

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse