Bouygues : Prix Excellence Client 2020 pour Bouygues Telecom

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce qu'il vient de recevoir le Prix Excellence Client 2020.



Ce prix récompense les entreprises sur la base de 3 indicateurs objectifs : la satisfaction et la recommandation client, mesurée selon le baromètre Européen Satisfaction Client Ipsos-Trusteam, la culture de service évaluée par l'Académie du Service et la performance analysée par Trusteam Finance.



'L'attention portée aux clients et leur satisfaction a toujours été au coeur de la stratégie de Bouygues Telecom. Mais aujourd'hui, nous avons conscience que l'amélioration de la qualité de l'expérience vécue par nos clients est directement liée à l'expérience vécue par nos collaborateurs, dans une totale Symétrie des Attentions. La 'Direction de l'Expérience Clients et Collaborateurs' propose ainsi aux 10.000 collaborateurs en contact avec nos clients des outils et des process optimisés', commente Bouygues Telecom.



