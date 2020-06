Bouygues : Les premiers forfaits 5G dégainés par B. Telecom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom, filiale du groupe Bouygues, a revu ce lundi sa gamme de forfaits mobiles : l'opérateur propose désormais des forfaits labellisés 'Compatibles 5G'.



'L'ouverture du réseau 5G est attendue dans les zones urbaines vers la fin de l'année 2020', précise sur son site Bouygues Telecom.



Ces forfaits permettent d'ores et déjà de bénéficier d'une large enveloppe dédiée à la data : les clients peuvent en effet opter pour 60 Go, 90 Go ou 120 Go de données mobiles. Néanmoins, rien ne dit que les clients pourront profiter de la 5G en fin d'année : la ministre de l'Écologie Elisabeth Borne et le ministre de la Santé Olivier Véran ont en effet demandé, selon le JDD, un moratoire sur le déploiement de cette technologie en France.



