Bourse direct : Une activité 'soutenue' au premier semestre

(CercleFinance.com) - L'action Bourse Direct s'inscrit en léger repli vendredi matin à la Bourse de Paris malgré l'annonce d'une activité 'soutenue' au premier semestre.



Peu avant 10h00, le titre du courtier en ligne recule de 0,6% dans un marché parisien en hausse de 0,6%. A ce niveau de cours, le groupe affiche une capitalisation boursière de 177 millions d'euros.



L'activité de Bourse Direct est pourtant restée soutenue au cours des six premiers mois de l'année, avec plus de 3,4 millions d'ordres exécutés, soit une quasi-stabilité par rapport au 1er semestre 2020 qui s'inscrivait dans un contexte exceptionnel de début de crise sanitaire



Ainsi, le produit net bancaire ressort à 20,9 millions d'euros contre 20,5 millions d'euros sur la même période de l'an dernier, soit une hausse de 1,7%.



Le bénéfice net s'établit, lui, à 4,2 millions d'euros au titre du 1er semestre, contre 3,9 millions d'euros au 1er semestre 2020, soit une croissance de 7,9%.



Suite à cette publication, les analystes d'EuroLand disent rester très confiants sur l'activité du groupe et réitèrent leur opinion 'acheter' sur la valeur, avec un objectif de cours toutefois réduit, à 4,10 euros contre 4,3 euros auparavant.



