Bourse direct : EuroLand maintient l'achat

(CercleFinance.com) - EuroLand a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 4,10 euros sur Bourse Direct, se disant confiant toujours confiant sur l'activité et les perspectives du courtier en ligne.



Dans une note de recherche diffusée ce matin, la société de Bourse met en avant la croissance 'résiliente' dont bénéficie le groupe.



Bourse Direct a dévoilé hier un chiffre d'affaires annuel 2021 en hausse de 3,3%, à 45,9 millions d'euros.



'Malgré un effet de base particulièrement exigeant du fait d'un contexte de marché exceptionnel en 2020, la société continue sa marche en avant, notamment sur la conquête de nouveaux clients', souligne EuroLand.



L'intermédiaire juge par ailleurs que la finalisation de l'acquisition d'Exoé, finalisée le mois dernier, va permettre au spécialiste de la Bourse en ligne de renforcer significativement ses capacités d'exécution et d'étoffer son offre de tenue compte et de conservation.



