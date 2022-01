Bourse direct : Croissance de plus de 3% du CA en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bourse Direct publie un chiffre d'affaires de 45,9 millions d'euros en 2021, en croissance de 3,3%. Au cours du quatrième trimestre 2021, il s'est accru de 0,6% à 11,9 millions comparé à la même période en 2020.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, elle a enregistré plus de 6,1 millions d'ordres exécutés sur sa clientèle directe contre 6,6 millions en 2020, et comptabilisait plus de 240.000 comptes à fin 2021, en croissance de 16,4% sur un an.



'En décembre, Bourse Direct a finalisé l'acquisition de 80% du capital d'EXOE, lui permettant ainsi de compléter et de développer son offre de services auprès d'une clientèle de professionnels', ajoute la société de bourse en ligne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.