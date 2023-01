Bourse direct : Chiffre d'affaires 2022 en hausse de 2,6%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bourse Direct a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 2,6% à 47,1 millions d'euros au titre de son exercice 2022, à la faveur du recrutement soutenu de nouveaux comptes.



Le spécialiste du courtage en ligne revendiquait près de 280.000 comptes au 31 décembre 2022, un chiffre en croissance de 15,2% sur un an, notamment grâce à l'intégration de plus de 11.000 nouveaux comptes acquis auprès d'ING France.



En 2022, Bourse Direct dit avoir enregistré plus de 5,2 millions d'ordres exécutés sur sa clientèle directe contre 6,1 millions en 2021.



Son activité professionnelle Exoe a, elle, signé un chiffre d'affaires en croissance de 6,9% de son chiffre d'affaires, à 6,1 millions d'euros.



