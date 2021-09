Bone therapeutics : La biotech Bone Therapeutics tempère les ardeurs d'Hybrigenics pour un rapprochement

(BFM Bourse) - Tombé à un plancher historique après l'échec d'un essai clinique, le cours de Bone Therapeutics rebondit mardi alors que son homologue Hybrigenics (filiale de Diagnostic Medical Systems) souhaite ouvrir les discussions en vue d'un rapprochement. Biotech belge également cotée à Paris, Bone prend acte du bout des lèvres du communiqué d'Hybrigenics.

"Poker face". Tandis qu'Hybrigenics a choisi, lundi, de manifester publiquement son intérêt pour un éventuel rapprochement avec Bone Therapeutics, citant de potentielles synergies alors que les deux entreprises ciblent notamment les traitements de l'arthrose du genou, la biotech belge (cotée sur Euronext Bruxelles et Paris) se contente d'une réponse aussi brève que flegmatique.

Hybrigenics (filiale de Diagnostic Medical Systems, elle-même cotée) a indiqué lundi soir qu'elle avait déjà approché informellement la direction de Bone Therapeutics en début d'année 2020, en mettant en évidence "les nombreuses synergies possibles entre les deux sociétés". Mais ,"à sa grande surprise", Hybrigenics avait alors reçu "une fin de non-recevoir à cette proposition de discussions".

Hybrigenics revient à la charge

Mais fin août, Bone Therapeutics, spécialiste belge des thérapies cellulaires destinées au traitement de maladies osseuses, a subi un (nouveau) plongeon en Bourse au vu de l'échec d'une étude de phase 3 (dernière partie des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) sur un traitement de l'arthrose du genou. Un échec qui faisait suite à une série de déconvenues au fil des années. À la suite de cette annonce, Hybrigenics est revenue à la charge auprès de son homologue fragilisé, en renouvelant sa proposition de discussions, "convaincue qu’un rapprochement de certaines activités des deux sociétés permettrait de créer de la valeur supplémentaire" pour l'ensemble des actionnaires.

Non sans rappeler que sa propre solution thérapeutique (une injection intra-articulaire de cellules adipeuses du patient) avait, au contraire de la thérapie de Bone, satisfait à l'ensemble des critères d'évaluation lors d'un récent essai clinique, une façon supplémentaire de mettre la pression sur la direction de la firme du groupe hennuyer face à ses propres actionnaires.

Une prise de contact "très préliminaire"

Plus ou moins contraint de réagir (même si Bone Therapeutics affirme avoir "souhaité réagir") à la déclaration d'Hybrigenics, le groupe a tout d'abord précisé ce mardi que ce communiqué faisait suite à une prise de contact "très préliminaire" à l'initiative d'Hybrigenics.

De façon on ne peut plus classique, Bone Therapeutics se contente d'énoncer que cette opportunité d'entamer des discussions avec Hybrigenics "sera soigneusement évaluée par le conseil d'administration de Bone Therapeutics, au même titre que les autres opportunités stratégiques présentées à Bone Therapeutics, en tenant compte des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes", ce qui ressort de l'évidence puisqu'il s'agit effectivement là d'une prérogative, et d'une responsabilité, incombant à tout conseil d'administration dans ce type de cas.

"De plus amples informations seront mises à disposition en temps voulu, si et quand les circonstances le permettront ou l'exigeront", a conclu Bone Therapeutics, mention ne sous-entendant pas précisément que ces circonstances sont ardemment souhaitées pour le moment...

