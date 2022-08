Bone therapeutics : Projet de fusion avec Medsenic

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société d'orthopédie Bone Therapeutics a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir une participation majoritaire au sein de Medsenic, une 'biotech' spécialisée dans les maladies auto-immunes, en vue d'élargir et de diversifier son portefeuille thérapeutique.



Cette transaction doit conduire au regroupement des activités de Bone et de Medsenic qui créeront à elles deux BioSenic, une nouvelle société biopharmaceutique de spécialité.



Les deux entreprises mènent actuellement plusieurs essais cliniques de stade moyen à avancé dans le lupus, la maladie chronique du greffon contre l'hôte, les fractures du tibia et d'autres indications.



Aux termes de l'accord, Medsenic apportera dans le cadre de l'opération 51% de ses actions, d'une valeur d'environ 40 millions d'euros, à un prix de souscription par action de 0,45 euro.



Chaque action existante donnera droit à la souscription d'une action supplémentaire à 0,45 euro dans le cas où les résultats intermédiaires de l'étude de Bone Therapeutics évaluant ALLOB chez les patients présentant des fractures du tibia à haut risque, attendus au cours du premier semestre 2023, seraient positifs.



Bone Therapeutics a prévu d'acquérir le reste du capital en circulation de Medsenic dans un délai de 36 mois.



Ce projet de fusion plaît manifestement aux investisseurs, puisque l'action Bone grimpe de près de 30% mercredi sur Euronext, après s'être envolée de près de 50% peu après l'ouverture.



