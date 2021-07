Bone therapeutics : Point d'avancement sur les études

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics, une société de biotechnologie belge spécialisée dans les thérapies cellulaires, a fait le point lundi sur l'avancement de ses différentes études cliniques en cours.



Dans un communiqué, Bone fait savoir que les premiers résultats de la phase III évaluant JTA-004 dans les douleurs arthrosiques du genou sont prévus pour la première moitié de septembre.



La biotech précise cependant que l'étude clinique de phase IIb évaluant ALLOB dans les fractures tibiales à haut risque connaît actuellement un retard dans le recrutement des patients en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement y étant associées.



Malgré cela, Bone Therapeutics s'attend toujours à fournir des premiers résultats au cours du second semestre 2022, comme précédemment annoncé.



L'action, cotée sur Euronext à Bruxelles et à Paris, s'inscrivait en baisse de 1,5% lundi suite à cette annonce.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.