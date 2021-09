Bone therapeutics : Les semestriels entretiennent la hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Bone Therapeutics poursuit sa trajectoire boursière favorable ce mercredi après la parution de ses résultats de premier semestre.



Sur les six premiers mois de l'année, le total de ses produits d'exploitation s'est monté à 0,77 million d'euros, soit une légère augmentation par rapport à la même période de 2020 (0,73 million d'euros).



La perte opérationnelle sur la période s'est, elle, réduite à quelque 5,7 millions d'euros, contre 7,4 millions au premier semestre 2020.



Dans son communiqué, la société indique avoir clôturé le premier semestre avec un peu plus de six millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.



Sur la base de ces ressources existantes, Bone estime disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2022.



A la Bourse de Paris, l'action gagnait plus de 1% mercredi suite à la parution de ces chiffres.



Le titre s'était adjugé 19% hier suite à l'intérêt manifesté par Hybrigenics, qui a pris contact avec la 'biotech' en vue d'un possible rapprochement.



