Bone therapeutics : Le titre monte après un accord de cession

(CercleFinance.com) - Bone Therapeutics a annoncé lundi la signature d'un accord non contractuel portant sur la cession au chinois Link Health des droits concernant sa thérapie osseuse, encore au stade expérimental.



Selon le schéma retenu, Link Health recevra les droits mondiaux pour le développement, la fabrication et la commercialisation d'ALLOB, qui fait actuellement l'objet d'une étude de phase IIb dans les fractures de l'os du tibia à haut risque.



Sous réserve de la finalisation de l'accord, Bone sera éligible au remboursement de ses coûts de R&D, ainsi qu'à des paiements d'étapes commerciales qui pourraient atteindre 60 millions d'euros.



La société biotechnologique pourra également prétendre à des redevances échelonnées sur les ventes nettes, susceptibles d'atteindre jusqu'à 25% du montant généré par le produit.



La 'biotech' précise que ce nouveau partenariat est distinct de l'accord de licence qui avait été signé l'an dernier sur les droits d'ALLOB au niveau du marché asiatique.



Un accord final devrait être conclu d'ici la fin 2021, mais le titre Bone Therapeutics bondissait déjà de plus de 25% sur la nouvelle lundi matin à la Bourse de Paris.



