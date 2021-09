Bone therapeutics : Hybrigenics réitère son intérêt

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Bone Therapeutics prend plus de 15% mardi matin après que Hybrigenics a pris contact avec la société de biotechnologie en vue d'un possible rapprochement.



Hybrigenics, le pôle 'biotech' de DMS Group, a annoncé hier soir avoir initié des échanges avec Bone en vue d'un rapprochement de certaines activités.



Dans son communiqué, Hybrigenics explique que les technologies actuellement développées par les deux sociétés sont 'très complémentaires' (utilisation des cellules souches) et adressent des marchés avec des problématiques assez proches.



'Hybrigenics, essentiellement connue pour ses recherches 'échouées' dans le domaine du cancer avec les inhibiteurs de protéases des ubiquitines (l'inécalcitol), aurait récemment développé une technologie similaire dans l'approche à celle de Bone Therapeutics, puisqu'il s'agit de cellules souches allogéniques adressant des marchés cibles similaires', décryptent ce matin les analystes d'Invest Securities.



Hybrigenics rappelle qu'il avait déjà approché de manière informelle la direction de Bone Therapeutics en début d'année, mais qu'il avait alors reçu une fin de non-recevoir, à sa grande surprise.



De son côté, Bone fait état d'une prise de contact qui n'en reste qu'à un stade 'très préliminaire', tout en assurant que la proposition sera soigneusement évaluée par son conseil d'administration.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.