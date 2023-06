Bone therapeutics : Échec d'un essai de phase IIb dans les fractures

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'étude de Biosenic consacrée à la guérison des fractures difficiles a donné des résultats négatifs, entraînant ainsi une suspension de l'essai, a annoncé lundi la société de biotechnologie.



L'ex-Bone-Therapeutics - spécialisé dans la réparation cellulaire - justifie sa décision par le fait que son étude interventionnelle autour d'ALLOB, son produit phare, n'a pas atteint le critère principal de l'essai de phase IIb.



L'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité de l'administration d'ALLOB, un dérivé de cellules souches mésenchymateuses, immédiatement après une fracture osseuse compliquée, afin d'en accélérer la guérison.



Contrairement à la phase précédente réussie, l'application précoce d'ALLOB n'a pas accéléré le processus de guérison, indique Biosenic.



Le titre perdait de ce fait plus de 26% sur Euronext Paris lundi en fin de matinée.



Suite à cet échec, BioSenic prévoit de concentrer ses ressources sur son actif le plus prometteur et le plus avancé, la plateforme OATO de Medsenic pour les maladies auto-immunes.



L'entreprise va ainsi pouvoir se concentrer sur l'essai avancé de phase III du trioxyde d'arsenic oral, ciblant la maladie chronique du greffon contre l'hôte, qui fait l'objet d'une procédure en cours auprès de la FDA américaine.



