Bonduelle : Recul de 15% du résultat net semestriel de Bonduelle

(CercleFinance.com) - Bonduelle publie pour son premier semestre 2019-20 un résultat net du groupe en repli de 15,3% à 29,5 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en retrait de 30 pb à 4% pour un chiffre d'affaires de 1.442,3 millions, en hausse de 2,5% (+0,6% en comparable).



Le groupe agroalimentaire spécialisé dans le légume explique que cette dégradation de la rentabilité 'traduit principalement l'effet de campagnes difficiles, une inflation des coûts non intégralement reflétée dans les prix de vente et l'impact de pertes de volumes'.



Il prévient que l'évolution de l'activité du premier semestre, des campagnes agricoles délicates et l'alerte sanitaire aux Etats-Unis 'limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante en 2019-20 au bas de la fourchette'.



