Bonduelle : La Covid-19 a fortement affecté les ventes de Bonduelle au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 2,855 milliards d'euros au terme de l'exercice 2019-2020 (clos le 30 juin 2020), en progression de +2,8% en données publiées et +1,4% en données comparables.



La zone Europe, représentant 45,5% de l'activité sur l'exercice, affiche une stabilité globale à +0,2% en données publiées et +0,3% en données comparables. Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 54,5 % de l'activité sur l'exercice, affiche une variation de + 5,1 % en données publiées et + 2,3 % en données comparables.



Le quatrième trimestre affiche un repli marqué de -6,3% en données publiées et -6% en données comparables, reflétant une activité fortement impactée par la pandémie de Covid-19, souligne le groupe.



Ces éléments impactent la performance économique de Bonduelle et ne lui permettront pas d'atteindre les objectifs de rentabilité opérationnelle courante fixés pour l'exercice.



