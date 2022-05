Bonduelle : L'adossement de Bonduelle Americas Long Life à des fonds québécois soutient Bonduelle

(BFM Bourse) - En repli de près de 25% depuis le début de l'année, sur fond d'exposition à la Russie, le cours de Bonduelle se redresse mercredi en Bourse à l'annonce d'une importante opération capitalistique sur le marché nord-américain.

Capitalisant un peu plus de 510 millions d'euros à la clôture de mardi (soit une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard d'euros en ajoutant sa dette nette), Bonduelle va faire entrer un duo d'investisseurs de renom au capital de Bonduelle Americas Long Life (produits de longue conservation) au cours d'une transaction valorisant cette seule filiale -représentant un peu moins du quart de l'activité totale- à 625 millions d'euros. Les investisseurs lisent dans l'opération une sous-valorisation implicite du groupe, et reviennent donc sur le titre qui prend 5,23% à 16,50 euros vers 15h15.

La société agroalimentaire nordiste a annoncé mardi après Bourse l'entrée en négociations exclusives avec deux investisseurs institutionnels québécois, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec, en vue de l’acquisition à parts égales entre ces derniers, de 65% de Bonduelle Americas Long Life qui gère les activités de longue conservation (conserve et surgelé) du groupe en Amérique du Nord. Lancé dans les années 1980 à l'initiative de la grande centrale syndicale FTQ, le Fonds de solidarité FTQ n'est autre que le plus grand réseau québécois d’investissement en capital de développement aujourd'hui. Son envergure financière lui permet à la fois de rémunérer (très correctement) les épargnants qui en détiennent des parts et de procéder à des investissements visant notamment à favoriser l'emploi au Québec.

Ces deux institutionnels vont donc acquérir 65% du capital de Bonduelle Americas Long Life (BALL), sur la base d’une valeur d’entreprise de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d’euros) pour 100% du capital, ce qui correspond à 8,2 fois l'Ebitda dégagé en 2020-2021.

Avec un chiffre d’affaires de 943 millions de dollars canadiens pour l’année 2020-2021, BALL est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux États-Unis et au Canada, en grande distribution pour le commerce de détail et la restauration, principalement en marque de distributeur, en marque de tiers ainsi qu’avec ses propres marques telles que Arctic Gardens et Del Monte.

Ce projet de cession partielle fait suite à la revue stratégique des activités du groupe, et en particulier BALL, annoncée en septembre 2021. L'opération doit permettre à Bonduelle de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif. "L'entrée au capital du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ permettrait à BALL de poursuivre son développement dans un marché nord-américain en constante consolidation et de financer ses investissements de croissance et de rentabilité, sans nouvelles allocations de ressources par le Groupe Bonduelle, celui-ci bénéficiant à terme, en tant qu’actionnaire minoritaire, de la création de valeur de cette activité à concurrence de 35%", a détaillé Guillaume Debrosse, le directeur général de la firme sise à Renescure, dans le Nord-Pas-de-Calais.

De son côté le Fonds de solidarité FTQ souligne une transaction "structurante" pour le secteur agroalimentaire du Québec, qui permettra à BALL de continuer son expansion nord-américaine, tout en conservant un siège social à Brossard, au Québec. La participation du Fonds dans cette transaction s’ajoute à des investissements historiques de près de 1,3 milliard de dollars canadiens dans l’agroalimentaire (le total de ses actifs dépasse 18 milliards de dollars aujourd'hui).

